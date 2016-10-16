Рон Деннис: Поставлю «Макларену» пятерку по десятибалльной системе

Руководитель «Макларена» Рон Деннис оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Пять из десяти, – сказал Деннис в интервью Sky Sports. – Мы не достаточно хороши. Мы выступаем, чтобы выигрывать гонки, а мы их не выигрываем. Но мы идем в правильном направлении.

Мы тестируем наш новый двигатель и начали это делать на семь месяцев раньше, чем год назад. Мы улучшаем болид и делаем хорошие шаги вперед. Как все говорят, в следующем сезоне машины станут на четыре, а может, и пять-шесть секунд быстрее. Думаю, лучшие гонщики только выиграют от этого».

Добавим, что «Макларен» идет на шестом месте в Кубке конструкторов, набрав 62 очка в 17 гонках. На счету испанца Фернандо Алонсо 42 очка, британец Дженсон Баттон набрал 19 очков, а бельгиец Стоффель Вандорн, выступавший на одной гонке в Бахрейне, заработал еще одно очко для команды.