Игорь Головков: В матче против СКА моя позиционная ошибка привела к голу

Защитник «Витязя» Игорь Головков поделился мнением об итогах первого периода в матче с петербургским СКА.

- СКА начал очень активно, моя позиционная ошибка привела к голу, потом пропустили вторую шайбу, был рикошет – она залетела. Нужно продолжать играть, забрать шайбу, контролировать ее и попытаться забить, с 0:3 можно отыграться, - передает слова Головкова Life78.

Напомним, после первого периода СКА выигрывает у «Витязя» со счетом 3:0. В составе армейцев по шайбе забросили Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта и Сергей Плотников.