Игорь Головков: В матче против СКА моя позиционная ошибка привела к голу
Защитник «Витязя» Игорь Головков поделился мнением об итогах первого периода в матче с петербургским СКА.
- СКА начал очень активно, моя позиционная ошибка привела к голу, потом пропустили вторую шайбу, был рикошет – она залетела. Нужно продолжать играть, забрать шайбу, контролировать ее и попытаться забить, с 0:3 можно отыграться, - передает слова Головкова Life78.
Напомним, после первого периода СКА выигрывает у «Витязя» со счетом 3:0. В составе армейцев по шайбе забросили Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта и Сергей Плотников.
Матч
СКА - Витязь - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция