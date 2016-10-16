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«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Ренн» открыл счет благодаря автоголу Диего Контенто. Сравняли результат гости после точного удара Николя Паллуа. Обе команды имеют в активе по 14 очков и делят шестое-седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

Матч

Ренн - Бордо - 1:1 (1:0)

Голы

Контенто 44 (1:0 - автогол). Паллуа 66 (1:1).

Состав

Ренн: Костиль, Мендеш, Мексер, Данзе, Бааль, Эну (Саид, 73), Андре, Нтеп, Гросицки (Диакаби, 79), Прчич, Сьо

Бордо: Каррассо, Контенто, Сабали, Левчук, Паллуа, Менез (Плашил, 88), Оунас, Сертич, Оливейра (Камано, 73), Тулалан, Ролан (Лаборде, 82)

Предупреждения:

Андре, 81 - Оунас, 45; Паллуа, 45

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

16 октября 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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