«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью
Матч девятого тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
«Ренн» открыл счет благодаря автоголу Диего Контенто. Сравняли результат гости после точного удара Николя Паллуа. Обе команды имеют в активе по 14 очков и делят шестое-седьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
Матч
Голы
Контенто 44 (1:0 - автогол). Паллуа 66 (1:1).
Состав
Ренн: Костиль, Мендеш, Мексер, Данзе, Бааль, Эну (Саид, 73), Андре, Нтеп, Гросицки (Диакаби, 79), Прчич, Сьо
Бордо: Каррассо, Контенто, Сабали, Левчук, Паллуа, Менез (Плашил, 88), Оунас, Сертич, Оливейра (Камано, 73), Тулалан, Ролан (Лаборде, 82)
Предупреждения:
Андре, 81 - Оунас, 45; Паллуа, 45
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
16 октября 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
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