читайте также

Лига 1. 9-й тур. «Ренн» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» – «Дижон» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей девятого тура чемпионата Франции.

«Генгам» обыграл «Лилль» Матч девятого тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Генгама».

«ПСЖ» обыграл «Нанси» и поднялся на второе место в чемпионате Франции Матч девятого тура чемпионата Франции между «Нанси» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».

Манчини может стать главным тренером «Марселя» В списке кандидатов на пост главного тренера «Марселя» есть итальянский специалист Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ницца» победила «Лион» и довела свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до девяти матчей В матче девятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле победила «Лион» со счетом 2:0.

Леонарду Жардим: Завтра мы отдохнем и будем готовиться к матчу с ЦСКА Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Тулузы» в десятом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

Роберто Манчини: Только сам Балотелли виноват, что не играет в сборной Италии Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини назвал форварда Марио Балотелли лучшим итальянским форвардом последних лет.

Защитник «ПСЖ» спас жизнь Думбия в матче Кот-д'Ивуар – Мали Защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье спас жизнь полузащитнику «Ростова» и сборной Мали в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Хави: Решение Пике уйти из сборной – правильное Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался о критике болельщиков в адрес своего бывшего партнера по клубу и сборной Жерару Пике.

«ПСЖ» готов заплатить за Неймара 222 млн евро Французский «ПСЖ» готов предложить нападающему «Барселоны» Неймару выгодный контракт.

Фалькао вернулся в общую группу «Монако» Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Красная карточка Балотелли в чемпионате Франции может быть отменена Красная карточка форварда «Ниццы» Марио Балотелли, полученная им на третьей добавленной минуте встречи с «Лорьяном», может быть отменена.

Лига 1. 8-й тур. «Анже» и «Марсель» сыграли вничью, «Лион» обыграл «Сент-Этьен» и другие матчи Результаты матчей восьмого тура чемпионата Франции.

«Лион» обыграл «Сент-Этьен» Матч восьмого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лиона».

«Ницца» обыграла «Лорьян» благодаря голу Балотелли и вернулась в лидеры Лиги 1 В матче восьмого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1.

«Монако», соперник ЦСКА по ЛЧ, вышел на первое место в чемпионате Франции, разгромив «Метц» «Метц» дома крупно уступил «Монако» (0:7) в восьмом туре чемпионата Франции.

Дубль Кавани принес победу «ПСЖ» в матче с «Бордо» В рамках восьмого тура чемпионата Франции «Пари Сент-Жермен на своем поле обыграл «Бордо», забив два безответных мяча.

«Ренн» вырвал победу в конце матча с «Генгамом» Футболисты «Ренна» в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Генгама».

Валерий Карпин: Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин оценил профессиональные качества экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, который ныне тренирует «ПСЖ».