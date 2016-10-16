Автогол Хандановича помог «Кальяри» одержать волевую победу над «Интером»

В матче восьмого тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле проиграл «Кальяри» (1:2).

На 26-й минуте нападающий миланцев Мауро Икарди мог забить первый мяч встречи, но не реализовал пенальти.

Счет открыл на 56-й минуте полузащитник гостей Жоао Мариу. На 71-й минуте «Кальяри» отыгрались силами Федерико Мелчиорри. За пять минут до конца матча голкипер «Интера» Самир Ханданович установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.

После этой встречи «Кальяри» с 13-ю очками поднялись на седьмое место, а «Интер» расположился на 12-й строчке, имея в активе на два очка меньше.