Автогол Хандановича помог «Кальяри» одержать волевую победу над «Интером»
В матче восьмого тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле проиграл «Кальяри» (1:2).
На 26-й минуте нападающий миланцев Мауро Икарди мог забить первый мяч встречи, но не реализовал пенальти.
Счет открыл на 56-й минуте полузащитник гостей Жоао Мариу. На 71-й минуте «Кальяри» отыгрались силами Федерико Мелчиорри. За пять минут до конца матча голкипер «Интера» Самир Ханданович установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.
После этой встречи «Кальяри» с 13-ю очками поднялись на седьмое место, а «Интер» расположился на 12-й строчке, имея в активе на два очка меньше.
Матч
Голы
Мариу 55 (1:0). Мельчиорри 71 (1:1). Ханданович 85 (1:2 - автогол).
Состав
Интер: Ханданович, Ансалди (Йоветич, 80), Миранда, Мурильо, Сантон, Медель, Банега (Ньюкури, 60), Кандрева (Эдер, 74), Мариу, Перишич, Икарди
Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Мурру, Тахцидис, Падоин, Ди Дженнаро (Барелла, 77), Мунари (Исла, 69), Сау (Боррьелло, 60), Мельчиорри
Предупреждения:
Мариу, 27 - Алвеш, 25; Сау, 42; Мунари, 61; Тахцидис, 78; Барелла, 86
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция