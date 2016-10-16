Жозе Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» Руни чувствует уважение, которое заслуживает
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
поддержал форварда Уэйна Руни, который был освистан болельщиками во время игры
за сборную Англии.
«Болельщики «Манчестер Юнайтед» его не освистывают, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Перед предыдущим матчем со «Сток Сити» я почувствовал, как «Олд Траффорд» поддержал его во время разминки.
Думаю, в «Манчестер Юнайтед» он чувствует себя как дома. Здесь он чувствует уважение, которое заслуживает. Конечно, это не произойдет на «Энфилде», но он знает, что здесь он пользуется уважением.
Матч с «Ливерпулем» – это игра с большим клубом. В Мадриде я хотел играть с «Барселоной», «Атлетико» и «Валенсией». В «Интере» – с «Миланом», «Ювентусом» и «Ромой». В «Челси» – с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Та же ситуация в «Манчестере». Я люблю играть с большими командами, а «Ливерпуль» – это как раз такая команда».
Напомним, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 17 октября на стадионе «Энфилд». Начало – 22:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция