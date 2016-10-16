Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 2Зенит
Хоккей  СКА4 : 1Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург3 : 1Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» Руни чувствует уважение, которое заслуживает

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» поддержал форварда Уэйна Руни, который был освистан болельщиками во время игры за сборную Англии.

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» его не освистывают, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Перед предыдущим матчем со «Сток Сити» я почувствовал, как «Олд Траффорд» поддержал его во время разминки.

Думаю, в «Манчестер Юнайтед» он чувствует себя как дома. Здесь он чувствует уважение, которое заслуживает. Конечно, это не произойдет на «Энфилде», но он знает, что здесь он пользуется уважением.

Матч с «Ливерпулем» – это игра с большим клубом. В Мадриде я хотел играть с «Барселоной», «Атлетико» и «Валенсией». В «Интере» – с «Миланом», «Ювентусом» и «Ромой». В «Челси»  – с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Та же ситуация в «Манчестере». Я люблю играть с большими командами, а «Ливерпуль» – это как раз такая команда».

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 17 октября на стадионе «Энфилд». Начало – 22:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 8-й тур. «Мидлсбро» уступил «Уотфорду», «Саутгемптон» - «Бернли» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Англии.«Мидлсбро» дома уступил «Уотфорду»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Уотфордом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уотфорда».Окслейд-Чемберлен: В конце сезона переосмыслю свое положение в командеПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намекнул, что по окончании сезона может перебраться в другой клуб.Садьо Мане: Клопп хотел меня купить, когда был тренером «Боруссии»Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел его приобрести, когда еще был тренером в «Боруссии».Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»«Эвертон» стал первой в этом сезоне командой, которую «Манчестер Сити» не смог обыграть на своем поле (1:1).Партнеры по сборной и одноклубники Озила оригинально поздравили его с днем рождения (видео)Партнеры Месута Озила по сборной Германии, «Арсеналу» и мадридскому «Реалу», за который немец ранее выступал, оригинально поздравили полузащитника с 28-летием.Поль Погба: Ибрагимович для меня - как старший братПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей дружбе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.Жозе Моуринью: У «Ливерпуля» хорошая командаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата АнглииЮрген Клопп: Матч с «Ливерпулем» для «Юнайтед» важнее, чем для других командГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Матч с «Ливерпулем» будет обычной работой , от которой хочу получить удовольствиеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.Арсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-краснуюАрсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-краснуюГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Суонси» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.Юрген Клопп: Меня не волнует, сколько тратит на трансферы «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ, заявил, что его не касается трансферная политика соперников.Гари Невилл: Вряд ли вы увидите меня тренером в ближайшие 5 летЭксперт британского телевидения, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в ближайшее время не планирует возобновлять тренерскую карьеру.Хосеп Гвардиола: Я никогда не изменю своему стилю игры. Ни о чем не жалеюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против «Эвертона» (1:1) в 8-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Можно тренировать пенальти, но это не главноеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча восьмого тура чемпионата Англии против «Эвертона». Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).«Кристал Пэлас» уступил «Вест Хэму»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вест Хэма».Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»В матче восьмого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Суонси» со счетом 3:2.Гол Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»Гол Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальти«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальтиМатч восьмого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Антонио Конте: В «Челси» я как портнойГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение