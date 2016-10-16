«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 68:66 в пользу «Енисея».
Самым результативным в составе победителей стал Фрэнк Элегар, который набрал 18 очков. У «Локомотива-Кубани» 19 очков в активе Тэйлора Рочести. Для «Енисея» это первая победа в сезоне, «Локо» же провел только первый матч в чемпионате.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив-Кубань - Енисей - 66:68
Место и дата
16 октября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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