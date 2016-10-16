Аксель Витсель: Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезона

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) подвел итоги первой трети чемпионата.

– Всегда непросто играть после возвращения из национальных сборных, – приводит слова бельгийца официальный сайт «Зенита». – Мы это знали и были к этому готовы. Мы провели хороший первый тайм, забили, в целом контролировали ход матча. Во втором тайме команда почувствовала небольшую усталость. Мы не смогли быстро забить второй мяч, но, к счастью, в конце концов сумели это сделать, и, что очень важно, не пропустили.

– «Зенит» еще ни разу не уступил. Как оцените итоги этой трети сезона?

– Да, это здорово. У нас хорошее настроение и мы здорово провели этот отрезок, создавали много моментов и многие из них реализовали. Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезона.

– Что думаете о следующей игре, которая пройдет в Ирландии?

– Это будет непростой матч. Начиная с завтрашнего дня, мы начнем подготовку и будем анализировать «Дандолк». В целом, как и всегда, поедем за победой.

Напомним, голы в матче забили полузащитники Олег Шатов и Артур Юсупов.

«Зенит» набрал 22 очка и догнал «Спартак», который остался на первом месте благодаря большему количеству побед.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча