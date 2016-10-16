Аксель Витсель: Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезона
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) подвел
итоги первой трети чемпионата.
– Всегда непросто играть после возвращения из национальных сборных, – приводит слова бельгийца официальный сайт «Зенита». – Мы это знали и были к этому готовы. Мы провели хороший первый тайм, забили, в целом контролировали ход матча. Во втором тайме команда почувствовала небольшую усталость. Мы не смогли быстро забить второй мяч, но, к счастью, в конце концов сумели это сделать, и, что очень важно, не пропустили.
– «Зенит» еще ни разу
не уступил. Как оцените итоги этой трети сезона?
– Да, это здорово. У нас хорошее настроение и мы здорово провели этот отрезок, создавали много моментов и многие из них реализовали. Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезона.
– Что думаете о
следующей игре, которая пройдет в Ирландии?
– Это будет непростой матч. Начиная с завтрашнего дня, мы начнем подготовку и будем анализировать «Дандолк». В целом, как и всегда, поедем за победой.
Напомним, голы в матче забили полузащитники Олег Шатов и Артур Юсупов.
«Зенит» набрал 22 очка и догнал «Спартак», который остался на первом месте благодаря большему количеству побед.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция