Иммобиле спас «Лацио» в матче с «Болоньей», забив на 7-й добавленной минуте

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Болонья» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).

Счет в матче на десятой минуте открыл защитник хозяев Филип Эландер. Футболисты «Лацио» отыгрались лишь на седьмой компенсируемой минуте, силами Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти.

После этой встречи римляне с 14 очками поднялись на четвертое место, а красно-синие расположились на 12-й строчке, имея в активе 11 очков.