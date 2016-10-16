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Иммобиле спас «Лацио» в матче с «Болоньей», забив на 7-й добавленной минуте

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Болонья» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).

Счет в матче на десятой минуте открыл защитник хозяев Филип Эландер. Футболисты «Лацио» отыгрались лишь на седьмой компенсируемой минуте, силами Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти.

После этой встречи  римляне с 14 очками поднялись на четвертое место, а красно-синие расположились на 12-й строчке, имея в активе 11 очков.

Матч

Лацио - Болонья - 1:1 (0:1)

Голы

Эландер 10 (0:1). Иммобиле 90 (1:1).

Состав

Лацио: Маркетти, Раду (Фортуна, 68), Худт, де Врей (Катальди, 51), Милинкович-Савич (L. Romero, 76), Пароло, Патрик, Лулич, Кейта, Андерсон, Иммобиле

Болонья: да Коста, Эландер (Ойконому, 83), Мбайе, Масина, Донса (Пулгар, 68), Майетта, Верди, Таидер, Надь, Флоккари (Умар, 54), Ди Франческо

Предупреждения:

Раду, 67; Андерсон, 84; Фортуна, 87; Иммобиле, 90 - Ди Франческо, 37; Масина, 57; Умар, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

16 октября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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