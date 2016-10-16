Антон Худобин: После трех голов я был расстроен, но потом нашел свою игру
Голкипер «Бостона»
Антон Худобин прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто»
(1:4).
«Я чувствовал себя хорошо, но начало встречи не задалось. Эти три гола... Я был немного расстроен. Но во втором периоде нашел свою игру. По моим воротам не было много бросков, но это позволило мне лучше чувствовать шайбу», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.
Напомним, к 14-й минуте матча «Торонто» вел со счетом 3:0. Всего 30-летний российский голкипер отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.
Матч
Торонто - Бостон - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Браун (Ханвик, Холланд), 2:14 (1:0). Марнер (Бозак, Зайцев), 11:56 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 13:13 (3:0). Пастрняк (Маршанд, Лайлс), 17:35 (3:1 - бол.). Михалек (Райлли, Маринчин), 43:56 (4:1).
Место и дата
16 октября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция