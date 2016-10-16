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Антон Худобин: После трех голов я был расстроен, но потом нашел свою игру

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Бостона» Антон Худобин прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:4).

«Я чувствовал себя хорошо, но начало встречи не задалось. Эти три гола... Я был немного расстроен. Но во втором периоде нашел свою игру. По моим воротам не было много бросков, но это позволило мне лучше чувствовать шайбу», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, к 14-й минуте матча «Торонто» вел со счетом 3:0. Всего 30-летний российский голкипер отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

Матч

Торонто - Бостон - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Браун (Ханвик, Холланд), 2:14 (1:0). Марнер (Бозак, Зайцев), 11:56 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 13:13 (3:0). Пастрняк (Маршанд, Лайлс), 17:35 (3:1 - бол.). Михалек (Райлли, Маринчин), 43:56 (4:1).

Место и дата

16 октября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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