Антон Худобин: После трех голов я был расстроен, но потом нашел свою игру

Голкипер «Бостона» Антон Худобин прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:4).

«Я чувствовал себя хорошо, но начало встречи не задалось. Эти три гола... Я был немного расстроен. Но во втором периоде нашел свою игру. По моим воротам не было много бросков, но это позволило мне лучше чувствовать шайбу», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, к 14-й минуте матча «Торонто» вел со счетом 3:0. Всего 30-летний российский голкипер отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.