Андрей Василевский: В первом периоде пропустили после двух рикошетов, но потом проделали хорошую работу
Голкипер «Тампы-Бэй»
Андрей Василевский рассказал о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси»
(3:2).
«Первый период прошел не слишком хорошо. Два рикошета и два гола, но затем мы проделали хорошую работу, забив несколько важных голов», – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Тампа-Бэй» одержала волевую победу, проигрывая к пятой минуте со счетом 0:2. 22-летний российский голкипер отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
Матч
Тампа-Бэй - Нью-Джерси - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Палмиери (Мур), 0:52 (0:1). Зэйджак (Паренто), 4:26 (0:2). Стэмкос (Друэн, Палат), 27:53 (1:2). Киллорн (Кучеров, Джонсон), 30:07 (2:2). Филппула (Гаррисон, Пойнт), 45:43 (3:2).
Место и дата
16 октября 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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