Андрей Василевский: В первом периоде пропустили после двух рикошетов, но потом проделали хорошую работу

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

«Первый период прошел не слишком хорошо. Два рикошета и два гола, но затем мы проделали хорошую работу, забив несколько важных голов», – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа-Бэй» одержала волевую победу, проигрывая к пятой минуте со счетом 0:2. 22-летний российский голкипер отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.