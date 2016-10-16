«Оренбург» обыграл «Томь» благодаря хет-трику Нехайчика

Матч десятого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Оренбурга».

В составе победителей оба мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.

«Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур