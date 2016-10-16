Олег Знарок: Хорошо, что забили «Витязю» быструю шайбу и не мучились
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
- Невыразительный второй период получился, а в остальном неплохо.
- Ковальчук вышел на первое место в бомбардирской гонке. За счет чего он показывает такую хорошую игру?
- Я не знал, что он вышел. Вы-то знаете. За счет того, что он мастер. Что я могу еще сказать.
- Может быть потому, что он впервые провел предсезонку с командой?
- Я первый раз проводил предсезонку, а что до этого было - я не знаю. Наверное, что-то повлияло.
- Быстрая шайба предопределила игру?
- Это наигранная ситуация. Хорошо, что забили и не мучились.
- Почему перевели Шипачева в третье звено?
- Наверное, из-за невыразительной игры второго звена.
- Как сыграл Херсли?
- Неплохо сыграл, молодец, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция