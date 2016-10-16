Олег Знарок: Хорошо, что забили «Витязю» быструю шайбу и не мучились

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

- Невыразительный второй период получился, а в остальном неплохо.

- Ковальчук вышел на первое место в бомбардирской гонке. За счет чего он показывает такую хорошую игру?

- Я не знал, что он вышел. Вы-то знаете. За счет того, что он мастер. Что я могу еще сказать.

- Может быть потому, что он впервые провел предсезонку с командой?

- Я первый раз проводил предсезонку, а что до этого было - я не знаю. Наверное, что-то повлияло.

- Быстрая шайба предопределила игру?

- Это наигранная ситуация. Хорошо, что забили и не мучились.

- Почему перевели Шипачева в третье звено?

- Наверное, из-за невыразительной игры второго звена.

- Как сыграл Херсли?

- Неплохо сыграл, молодец, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев по дублю оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.