Нету пропустит матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации
Защитник «Зенита»
Луиш Нету не сыграет в матче 11-го тура премьер-лиги с «Оренбургом».
На 68-й минуте матча десятого тура с «Уралом» (2:0) 28-летний португалец получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне.
В нынешнем сезоне Нету выходил в стартовом составе «Зенита» во всех матчах.
Матч «Зенит» – «Оренбург» пройдет 24 октября на стадионе «Петровский». Начало – 19:30 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» – «Зенит»
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция