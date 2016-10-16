«Майнц» обыграл «Дармштадт»

Матч седьмого тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Майнца».

В составе победителей отличились Поло Де Блассис и Юнус Малли (с пенальти). У гостей не реализовал пенальти Антонио-Мирко Чолак, а на 90-й минуте один мяч отыграл Джером Гондорф.

«Майнц» набрал 11 очков и занимает седьмое место в чемпионате Германии. У «Дармштадта» пять очков и 15-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур