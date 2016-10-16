«Майнц» обыграл «Дармштадт»
Матч седьмого тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Майнца».
В составе победителей отличились Поло Де Блассис и Юнус Малли (с пенальти). У гостей не реализовал пенальти Антонио-Мирко Чолак, а на 90-й минуте один мяч отыграл Джером Гондорф.
«Майнц» набрал 11 очков и занимает седьмое место в чемпионате Германии. У «Дармштадта» пять очков и 15-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
Матч
Голы
де Бласис 6 (1:0). Малли 56 (2:0 - пен.). Гондорф 90 (2:1 - пен.).
Состав
Майнц: Лёссль, Хак, Буссманн, Белль, Донати, Брозински, Малли (Сердар, 83), Гбамин, Озтунали (Онисиво, 73), Кордоба, де Бласис (Бунгерт, 90)
Дармштадт: Эссер, Милошевич, Хён (Сиригу, 79), Холланд, Сулу, Юнгвирт, Гондорф, Кляйнхайслер, Хеллер (Бен-Хатира, 61), Безьяк (Шипплок, 61), Чолак
Предупреждения:
Брозински, 38; Белль, 62; Кордоба, 90 - Милошевич, 23
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
16 октября 16:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция