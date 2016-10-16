Валерий Белов: Во втором периоде матча против СКА еще можно было что-то изменить
Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов поделился мнением
о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
- Можно было что-то сделать во втором периоде, изменить ход игры, но, по большому счету, дать боя, к сожалению, не удалось.
- В простонародии принято «Витязь» называть фарм-клубом СКА. Заметили какое-то трепетное отношение при подготовке?
- По игре не заметил трепетного отношения.
- Если продолжать шутку, нет желания кого-то взять?
- Ты не против? - обратился Белов к Знарку. Сейчас поговорим (смеется).
- Почему Сятери не играл?
- Дали отдохнуть, нужно было это сделать еще в Риге. Пришлось поменять. Он много игр сыграл без замен - только из-за этого, - передает слова Белова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция