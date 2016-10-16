Валерий Белов: Во втором периоде матча против СКА еще можно было что-то изменить

Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

- Можно было что-то сделать во втором периоде, изменить ход игры, но, по большому счету, дать боя, к сожалению, не удалось.

- В простонародии принято «Витязь» называть фарм-клубом СКА. Заметили какое-то трепетное отношение при подготовке?

- По игре не заметил трепетного отношения.

- Если продолжать шутку, нет желания кого-то взять?

- Ты не против? - обратился Белов к Знарку. Сейчас поговорим (смеется).

- Почему Сятери не играл?

- Дали отдохнуть, нужно было это сделать еще в Риге. Пришлось поменять. Он много игр сыграл без замен - только из-за этого, - передает слова Белова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.