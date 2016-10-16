Илья Ковальчук: Быстрый гол «Витязю» - то, что мы пытались сделать в течение многих игр
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
- Хорошая получилась игра, сделали выводы после предыдущей игры. Вышли и забили быстрый гол. Во втором периоде чуть сбавили, тренеры нам в перерыве говорили, что делать, но у нас чуть-чуть не получилось. Есть еще над чем работать.
- Гол на 11-й секунде - самый быстрый в вашей карьере?
- Не знаю, я на такие моменты не особо обращаю внимания. Но то, что мы сделали, это то, что мы пытались сделать в течение многих игр.
- Можно ли сказать, что матч был решен уже в первом периоде?
- Нет, мы проигрывали и «Ак Барсу» 1:3, есть много игр, где команды отыгрываются. Сейчас средний уровень команд вырос, поэтому каждый может обыграть каждого.
- Что случилось у вас с Аалтоненом?
- Да ничего, обычный игровой момент.
- Не обидно, что не подрались и не оформили хет-трик Горди Хоу?
- Да нет, впереди еще много игр.
- Довольны ли этой домашней серией и хватит ли у хоккеистов физических сил?
- Ребята здорово тренируются. Помимо того, что мы делаем на льду, у нас хороший тренер по физподготовке. Все прекрасно понимают, для чего здесь собрались. Все делают одно общее дело, так что сил хватит, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Отметим, благодаря дублю в матче с «Витязем» Илья Ковальчук набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате и обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 28 (15+13) очков.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция