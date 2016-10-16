Илья Ковальчук: Быстрый гол «Витязю» - то, что мы пытались сделать в течение многих игр

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

- Хорошая получилась игра, сделали выводы после предыдущей игры. Вышли и забили быстрый гол. Во втором периоде чуть сбавили, тренеры нам в перерыве говорили, что делать, но у нас чуть-чуть не получилось. Есть еще над чем работать.



- Гол на 11-й секунде - самый быстрый в вашей карьере?

- Не знаю, я на такие моменты не особо обращаю внимания. Но то, что мы сделали, это то, что мы пытались сделать в течение многих игр.

- Можно ли сказать, что матч был решен уже в первом периоде?

- Нет, мы проигрывали и «Ак Барсу» 1:3, есть много игр, где команды отыгрываются. Сейчас средний уровень команд вырос, поэтому каждый может обыграть каждого.

- Что случилось у вас с Аалтоненом?

- Да ничего, обычный игровой момент.

- Не обидно, что не подрались и не оформили хет-трик Горди Хоу?

- Да нет, впереди еще много игр.

- Довольны ли этой домашней серией и хватит ли у хоккеистов физических сил?

- Ребята здорово тренируются. Помимо того, что мы делаем на льду, у нас хороший тренер по физподготовке. Все прекрасно понимают, для чего здесь собрались. Все делают одно общее дело, так что сил хватит, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.

Отметим, благодаря дублю в матче с «Витязем» Илья Ковальчук набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате и обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 28 (15+13) очков.