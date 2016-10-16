Сергей Кирьяков: Будем использовать против «Краснодара» новую схему игры
Главный тренер «Арсенала» Сергей
Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».
«Я думаю, нужно идти поступательно вперед, от игры к игре.
Понятно, мы хотим попытаться в каждом матче набирать очки. Думаю, на
сегодняшний момент это самое главное. А потом уже можно говорить о глобальной
задаче – остаться в премьер-лиге, подняться чуть выше и так далее. Все покажет
ближайшее время.
Наверно,
мы будем использовать против «Краснодара» новую схему игры, и я надеюсь, что
игроки это пропустят через себя и все, что мы натренировали за последнюю
неделю, переложат на игру с «Краснодаром», - приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».
Напомним, матч «Арсенал» - «Краснодар» пройдет в рамках десятого тура чемпионата России и начнется сегодня, 16 октября в 19:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 октября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция