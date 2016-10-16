Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 2Зенит
Хоккей  СКА4 : 1Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург3 : 1Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирьяков: Будем использовать против «Краснодара» новую схему игры

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

«Я думаю, нужно идти поступательно вперед, от игры к игре. Понятно, мы хотим попытаться в каждом матче набирать очки. Думаю, на сегодняшний момент это самое главное. А потом уже можно говорить о глобальной задаче – остаться в премьер-лиге, подняться чуть выше и так далее. Все покажет ближайшее время.

Наверно, мы будем использовать против «Краснодара» новую схему игры, и я надеюсь, что игроки это пропустят через себя и все, что мы натренировали за последнюю неделю, переложат на игру с «Краснодаром», - приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Арсенал» - «Краснодар» пройдет в рамках десятого тура чемпионата России и начнется сегодня, 16 октября в 19:00 по московскому времени.

Матч

Арсенал - Краснодар

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

16 октября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нету пропустит матч с «Оренбургом» из-за дисквалификацииЗащитник «Зенита» Луиш Нету не сыграет в матче 11-го тура премьер-лиги с «Оренбургом».«Оренбург» обыграл «Томь» благодаря хет-трику НехайчикаМатч десятого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Оренбурга».Аксель Витсель: Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезонаПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) подвел итоги первой трети чемпионата.Валерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионствоВалерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионствоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство игрой красно-белых в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0).Николай Заболотный: «Зенит» играл хорошо, а нам чуточку не повезлоГолкипер «Урала» Николай Заболотный прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:2) в матче десятого тура чемпионата России.Вадим Скрипченко: К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибокПосле поражения от «Зенита» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.Мирча Луческу: Шестую игру нас судят московские бригадыПосле победы над «Уралом» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.«Оренбург» - «Томь». ОнлайнВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Томь».Мирча Луческу: Непонятно, почему уже шестую игру нас судят московские арбитрыГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче 10-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0) и выразил недовольство судейством в РФПЛ.РФПЛ. 10-й тур. «Урал» уступил «Зениту», «Арсенал» – «Краснодар» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.«Оренбург» - «Томь». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Томью».Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»Шатов впервые забил своим бывшим, а Павлюченко всерьез разозлился, но не отличился – Spb.Sovsport.ru с главными событиями в Екатеринбурге.«Зенит» победил на выезде «Урал» и сравнялся по очкам со «Спартаком»«Зенит» в матче 10-го тура РФПЛ обыграл в гостях «Урал» со счетом 2:0.Юрий Чеботарев: Безбородов – профессионал, судейского заговора против «Ростова» нетРабота на матче десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0) главного арбитра Владислава Безбородова не свидетельствует о судейском заговоре против ростовчан. Об этом заявил бывший арбитр, инспектор РФПЛ и член судейско-инспекторского комитета Юрий Чеботарев.Олег Шатов: Испытываю двоякие чувства после гола «Уралу»Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о первом тайме матча против «Урала».«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Арсенала».Инспектор ФИФА: Нарушение Кудряшова не заслуживало красной карточкиСудейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал спорный эпизод с удалением Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».«Урал» – «Зенит». ОнлайнВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Зенит» из Санкт-Петербурга.«Урал» - «Зенит». Анюков и Лодыгин - в основеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала».Валерий Рейнгольд: Может ли «Урал» отнять очки у «Зенита»? Только при одном условииБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 10-го тура, в котором «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение