Сергей Кирьяков: Будем использовать против «Краснодара» новую схему игры

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

«Я думаю, нужно идти поступательно вперед, от игры к игре. Понятно, мы хотим попытаться в каждом матче набирать очки. Думаю, на сегодняшний момент это самое главное. А потом уже можно говорить о глобальной задаче – остаться в премьер-лиге, подняться чуть выше и так далее. Все покажет ближайшее время.

Наверно, мы будем использовать против «Краснодара» новую схему игры, и я надеюсь, что игроки это пропустят через себя и все, что мы натренировали за последнюю неделю, переложат на игру с «Краснодаром», - приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Арсенал» - «Краснодар» пройдет в рамках десятого тура чемпионата России и начнется сегодня, 16 октября в 19:00 по московскому времени.