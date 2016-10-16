Микко Коскинен: В начале матча с «Витязем» мне было тяжело, а в третьем периоде нашел свою игру
Голкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
- Я не играл много в последнее время. В начале матча мне было тяжело. В последнем периоде я нашел свою игру и чувствовал себя комфортнее. Все хорошо.
- Как вам игра Игоря Шестеркина, который выступал в последних матчах?
- Он играл хорошо, но сейчас я концентрируюсь на своей игре.
- Но вас впечатлила его серия без пропущенных шайб?
- Конечно, это отличный рекорд. Я рад за него, это также хорошо для команды.
- Вы давно вернулись из Торонто с Кубка мира. Большим разочарованием стало выступление сборной Финляндии?
- Это тяжело, но жизнь продолжается, это лишь один турнир. Теперь надо быть готовым играть здесь, в КХЛ.
- Вам понравилась атмосфера турнира?
- Конечно, это очень большой турнир. Горд, что был его частью. Сейчас же я рад, что мы победили «Витязь», - передает слова Коскинена корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция