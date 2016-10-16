Микко Коскинен: В начале матча с «Витязем» мне было тяжело, а в третьем периоде нашел свою игру

Голкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).



- Я не играл много в последнее время. В начале матча мне было тяжело. В последнем периоде я нашел свою игру и чувствовал себя комфортнее. Все хорошо.

- Как вам игра Игоря Шестеркина, который выступал в последних матчах?

- Он играл хорошо, но сейчас я концентрируюсь на своей игре.

- Но вас впечатлила его серия без пропущенных шайб?

- Конечно, это отличный рекорд. Я рад за него, это также хорошо для команды.

- Вы давно вернулись из Торонто с Кубка мира. Большим разочарованием стало выступление сборной Финляндии?

- Это тяжело, но жизнь продолжается, это лишь один турнир. Теперь надо быть готовым играть здесь, в КХЛ.

- Вам понравилась атмосфера турнира?

- Конечно, это очень большой турнир. Горд, что был его частью. Сейчас же я рад, что мы победили «Витязь», - передает слова Коскинена корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.