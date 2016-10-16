«Арсенал» - «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Краснодаром».
«Арсенал»: Левашов, Вергара, Беляев, Горбатюк, Тесак,
Браун, Хагуш, Мухаметшин, Стеклов, Берхамов, Бурмистров.
Запасные: Горбатенко, Шешуков, Аппаев, Ершов, Максимов, Денисов, Фильцов, Березин
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Быстров, Каборе, Эбуэ,
Газинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Ари.
Запасные: Синицын,
Сафонов, Налдо, Ахмедов, Гогличидзе, Измайлов, Мамаев, Лаборде, Окриашвили.
Матч
начнется в 19:00 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую
трансляцию.
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