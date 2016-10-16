Петер Саган из российской команды «Тинькофф» – двукратный чемпион мира

Лидер российской велосипедной команды «Тинькофф» Петер Саган стал чемпионом мира в групповой гонке. В массовом спринте гонщик сборной Словакии опередил британца Марка Кавендиша и бельгийца Тома Боонена.

Саган повторил свой успех годичной давности и стал вторым гонщиком в современной истории, кому удалось защитить свое чемпионское звание – до этого стать чемпионом мира дважды подряд в XXI веке удавалось лишь Паоло Беттини.

Несмотря на то, что рельеф 257-километровой трассы был равнинным, высокая температура и сильный боковой ветер сильно усложнили условия проведения гонки. Благодаря усилиям своего партнера по сборной Словакии и команде «Тинькофф» Михаэля Коларжа, Саган оказался на удачной позиции во время массового спринта, сумел опередить своих конкурентов и защитить звание чемпиона мира. Теперь в течение следующего сезона Петер вновь будет носить радужную майку сильнейшего гонщика планеты.

– Я рад настолько, что не могу поверить в происходящее, – признался Петер Саган после финиша. – Хочу поблагодарить Коларжа за блестящую работу на финишном отрезке. Гонка была очень трудной, из-за ветра пелотон распадался на небольшие группы, и очень важно было в нужный момент оказаться в той группе, которая поведет борьбу за победу. Золото чемпионата мира – прекрасное окончание отличного сезона. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, это придавало мне дополнительную энергию сегодня. И особенно моей семье: моему отцу и жене, которые приехали вместе со мной в Катар, и моему брату, который выступал здесь вместе со мной.

Победа на чемпионате мира стала для Сагана 14-й в сезоне-2016. До этого он одержал ряд побед в гонках «Мирового тура», в том числе стал победителем «Тура Фландрии» и трех этапов «Тур де Франс». Эти победы позволили Сагану стать лучшим гонщиком сезона в рейтинге Международного союза велосипедистов.

В групповой гонке чемпионата мира принимали участие шесть гонщиков российской команды «Тинькофф»: помимо Петера Сагана в словацкой команде выступали Юрай Саган и Михаэль Коларж, цвета сборной Польши защищал Мачей Боднар, а Адам Блайт и Даниэле Беннати были в составах соответственно сборных Великобритании и Италии.