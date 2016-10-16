Сергей Бобровский: У меня нет выбора, сколько отражать бросков: 20, 30 или 40

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о своей игре после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3).

«У меня нет выбора, сколько бросков отражать: 20, 30 или 40. Так что в каждой игре я стараюсь думать только о следующем броске», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В матче с «акулами» Бобровский отразил 35 бросков и был признан первой звездой матча.