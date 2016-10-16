Сергей Бобровский: У меня нет выбора, сколько отражать бросков: 20, 30 или 40
Голкипер «Коламбуса»
Сергей Бобровский высказался о своей игре после матча регулярного чемпионата
НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3).
«У меня нет выбора, сколько бросков отражать: 20, 30 или 40. Так что в каждой игре я стараюсь думать только о следующем броске», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
В матче с «акулами» Бобровский отразил 35 бросков и был признан первой звездой матча.
Матч
Коламбус - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Голы:
Бедкер (Кутюр, Диллон), 9:22 (0:1). Уорд (Бернс, Тьерни), 14:54 (0:2). Веренски (Аткинсон, Веннберг), 43:44 (1:2 - бол.). Марло (Бернс, Власич), 59:26 (1:3 - бол.). Андерсон (Хартнелл), 59:37 (2:3).
Место и дата
16 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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