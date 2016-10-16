Патрик Херсли: Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

- Как впечатления от первого матча?

- У нас отличная команда, мы забили быстрый гол. Получился хороший матч. Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть, но хорошо было сыграть первый раз. Я буду становиться лучше.

- Как вам атмосфера в Ледовом дворце?

- Потрясающая! В большинстве игр он абсолютно заполнен. Я играл против СКА много раз. Знаю, что в Петербурге играть трудно.

- СКА много забивает. У вас вообще много работы в защите?

- В КХЛ нет простых игр, всегда непросто защищаться, потому что каждая команда может забить. Моя работа заключается в том, чтобы доставить шайбу из нашей зоны в атаку к ребятам, которые могут забивать голы. Я буду усердно работать и помогать команде изо всех сил, - передает слова Херсли корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.