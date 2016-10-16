Патрик Херсли: Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть
Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
- Как впечатления от первого матча?
- У нас отличная команда, мы забили быстрый гол. Получился хороший матч. Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть, но хорошо было сыграть первый раз. Я буду становиться лучше.
- Как вам атмосфера в Ледовом дворце?
- Потрясающая! В большинстве игр он абсолютно заполнен. Я играл против СКА много раз. Знаю, что в Петербурге играть трудно.
- СКА много забивает. У вас вообще много работы в защите?
- В КХЛ нет простых игр, всегда непросто защищаться, потому что каждая команда может забить. Моя работа заключается в том, чтобы доставить шайбу из нашей зоны в атаку к ребятам, которые могут забивать голы. Я буду усердно работать и помогать команде изо всех сил, - передает слова Херсли корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция