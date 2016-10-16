Цибулкова снялась с «Кубка Кремля»

Десятая ракетка мира Доминика Цибулкова не выступит на «Кубке Кремля».

В воскресенье 27-летняя словацкая теннисистка после победы на турнире в Линце квалифицировалась на итоговый турнир года в Сингапуре, после чего поменяла свое расписание и отказалась от приезда в Москву.

Место Цибулковой займет Карла Суарес Наварро из Испании, а российская теннисистка Елена Веснина получила четвертый номер посева и начнет выступление со второго круга.

Напомним, «Кубок Кремля» проходит с 15 по 23 октября в спорткомплексе «Олимпийский».