Faceless выиграла азиатскую квалификацию к The Summit 6
Коллектив Faceless стал победителем азиатской квалификации на турнир The Summit 6 по Dota 2.
В финале отборочных Faceless обыграл пятерку из Power Gaming со счетом 3:1. Квалификации также пройдут в Китае, Европе и Америке.
Прямые инвайты получили команды Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG.
Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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