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Faceless выиграла азиатскую квалификацию к The Summit 6

Дмитрий Галкин
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Коллектив Faceless стал победителем азиатской квалификации на турнир The Summit 6 по Dota 2.

В финале отборочных Faceless обыграл пятерку из Power Gaming со счетом 3:1. Квалификации также пройдут в Китае, Европе и Америке.

Прямые инвайты получили команды Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG. 

Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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