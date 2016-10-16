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Форвард «Шальке» Эмболо перенес операцию и пропустит 4-6 месяцев

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Нападающий «Шальке» Бреэль Эмболо был успешно прооперирован после перелома голеностопа. Как сообщает официальный сайт клуба, срок восстановления составит от четырех до шести месяцев.

Эмболо получил травму в матче седьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:1). Таким образом, нападающий не сыграет в матчах против «Краснодара» в Лиге Европы. В текущем сезоне 19-летний Бреэль Эмболо провел десять матчей за «Шальке» и забил три мяча при двух голевых передачах.

Матч

Аугсбург - Шальке 04 - 1:1 (0:0)

Голы

Бенталеб 65 (0:1). Байер 78 (1:1).

Состав

Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Янкер, Стафилидис, Верхаг, Байер (Моравек, 90), Алтынтоп (Ридер, 90), Шмид, Ку Чжа Чол, Качар (Кор, 87), Чжи Дон Вон

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Хёведес, Баба, Гайс (Майер, 85), Шёпф (Коноплянка, 61), Бенталеб, Горецка, Шупо-Мотинг, Эмболо (Хунтелар, 24)

Предупреждения:

Стафилидис, 21; Алтынтоп, 39 - Гайс, 27; Хёведес, 55; Коноплянка, 87

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

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