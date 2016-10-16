Олег Шатов: Было приятно забить в Екатеринбурге

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) рассказал о впечатлениях от игры в родном городе.

«Всегда приятно возвращаться в родной город, где я рос, где прошел становление как футболист. Правда уже много времени прошло, и воды утекло. Но все равно было приятно забить в Екатеринбурге. Однако самое главное, что мы добились тяжелой победы в тяжелом матче и не позволили оторваться соперникам по турнирной таблице.

Провели неплохой первый тайм, а вот второй оставлял желать лучшего. Но после игр за сборную всегда непросто всем собраться. У многих ребят были сложные перелеты, непростые игры. В прошлом году как раз после перерыва потеряли много очков. Хорошо, что сейчас выиграли», – приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».

Напомним, Шатов забил первый гол в матче на 22-й минуте, Артур Юсупов установил окончательный счет на 89-й минуте.

«Зенит» набрал 22 очка и догнал «Спартак», который остался на первом месте благодаря большему количеству побед.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча