Олег Шатов: Было приятно забить в Екатеринбурге
Полузащитник «Зенита»
Олег Шатов после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) рассказал о
впечатлениях от игры в родном городе.
«Всегда приятно возвращаться в родной город, где я рос, где прошел становление как футболист. Правда уже много времени прошло, и воды утекло. Но все равно было приятно забить в Екатеринбурге. Однако самое главное, что мы добились тяжелой победы в тяжелом матче и не позволили оторваться соперникам по турнирной таблице.
Провели неплохой первый тайм, а вот второй оставлял желать лучшего. Но после игр за сборную всегда непросто всем собраться. У многих ребят были сложные перелеты, непростые игры. В прошлом году как раз после перерыва потеряли много очков. Хорошо, что сейчас выиграли», – приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».
Напомним, Шатов забил первый гол в матче на 22-й минуте, Артур Юсупов установил окончательный счет на 89-й минуте.
«Зенит» набрал 22 очка и догнал «Спартак», который остался на первом месте благодаря большему количеству побед.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция