Валерий Петраков: Считаю, что в поражении нужно винить себя
Главный тренер «Томи» Валерий Петроков прокомментировал поражение своих подопечных от «Оренбурга» (1:3) в матче десятого тура чемпионата России.
«В первые минуты ощутимое преимущество было у «Оренбурга», мы не смогли контролировать игру, неразбериха возникла и пропустили необязательный гол. Второй мяч чистейшая ошибка вратаря. Нельзя сказать, что мы не старались, во втором тайме было преимущество ближе к нам, сумели забить. Но потом опять ошибка, которая привела к третьему мячу. Считаю, что в поражении нужно винить себя. Игра давалась, могли сыграть намного лучше, но ошибки всё свели на нет», - сказал Петраков в эфире телеканала «Наш Футбол».
В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви.
Матч
Голы
Нехайчик 12 (1:0). Нехайчик 42 (2:0). Бикфалви 77 (2:1). Нехайчик 90 (3:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Георгиев (Воробьёв, 87), Ефремов (Коронов, 70), Нехайчик, Померко, Делькин
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Тишкин, Дьяков, Попов (Дудиев, 62), Комбаров, Дроппа (Погребняк, 83), Бикфалви, Касьян, Пугин
Незабитые пенальти
Дьяков (Томь), 26
Предупреждения:
Померко, 76 - Враньеш, 41; Солосин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция