Валерий Петраков: Считаю, что в поражении нужно винить себя

Главный тренер «Томи» Валерий Петроков прокомментировал поражение своих подопечных от «Оренбурга» (1:3) в матче десятого тура чемпионата России.

«В первые минуты ощутимое преимущество было у «Оренбурга», мы не смогли контролировать игру, неразбериха возникла и пропустили необязательный гол. Второй мяч чистейшая ошибка вратаря. Нельзя сказать, что мы не старались, во втором тайме было преимущество ближе к нам, сумели забить. Но потом опять ошибка, которая привела к третьему мячу. Считаю, что в поражении нужно винить себя. Игра давалась, могли сыграть намного лучше, но ошибки всё свели на нет», - сказал Петраков в эфире телеканала «Наш Футбол».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви.