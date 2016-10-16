«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» в баскском дерби
Матч восьмого тура
чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Атлетика».
В составе победителей
отличились Икер Мунаин, Арис Адуриц и Иньяки Уильямс. У «Реал Сосьедада» голы
забивали Давид Сурутуса и Иньиго Мартинес.
«Атлетик» набрал 15 очков и
вышел на пятое место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» десять очков и
десятое место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Атлетик - Реал Сосьедад - 3:2 (0:1)
Голы
Сурутуса 17 (0:1). Муньяин 51 (1:1). Адурис 60 (2:1). Уильямс 72 (3:1). Мартинес И. 83 (3:2).
Состав
Атлетик: Ираисос, Лапорте, Сан Хосе, Лекуе, Альварес, Гарсия, Итурраспе, де Маркос (Саборит, 65), Уильямс (Рико, 82), Муньяин (Сусаета, 66), Адурис
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Мартинес К., Ильярраменди, Прието (Каналес, 66), Ойарсабаль (Конча, 88), Сурутуса, Навас, Виллиан, Вела (Хуанми, 81)
Предупреждения:
Адурис, 6; Гарсия, 11; Сан Хосе, 41 - Мартинес И., 6; Ильярраменди, 28; Рульи, 39
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
16 октября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция