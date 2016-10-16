СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома
разгромил подольский «Витязь» со счетом 5:1.
В составе армейцев дубль оформили Илья
Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя»
отличился Алексей Макеев.
Напомним,
следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири»,
подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка
лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка,
команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31
очком.
Отметим, благодаря дублю в матче с «Витязем» Илья Ковальчук набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате и обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 28 (15+13) очков.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция