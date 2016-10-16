СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил подольский «Витязь» со счетом 5:1.



В составе армейцев дубль оформили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Напомним, следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.

Отметим, благодаря дублю в матче с «Витязем» Илья Ковальчук набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате и обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 28 (15+13) очков.