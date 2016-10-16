Роберт Евдокимов: Ребята сказали Нехайчику, что несмотря на хет-трик, он играл не очень хорошо

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу своих подопечных над «Томью» (3:1) в матче десятого тура чемпионата России.

«Мы одержали долгожданную победу. Соперник имел много моментов, но мы - еще больше. Главное, что мы взяли три очка. Ребята уже сказали Нехайчику, что несмотря на три гола, он играл не очень хорошо. В прошлом году он выступал за «Томь» и не забить сегодня он просто не имел права», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви.