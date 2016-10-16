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Роберт Евдокимов: Ребята сказали Нехайчику, что несмотря на хет-трик, он играл не очень хорошо

Александр Семкив
Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу своих подопечных над «Томью» (3:1) в матче десятого тура чемпионата России.

 «Мы одержали долгожданную победу. Соперник имел много моментов, но мы - еще больше. Главное, что мы взяли три очка. Ребята уже сказали Нехайчику, что несмотря на три гола, он играл не очень хорошо. В прошлом году он выступал за  «Томь» и не забить сегодня он просто не имел права», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви.

Матч

Оренбург - Томь - 3:1 (2:0)

Голы

Нехайчик 12 (1:0). Нехайчик 42 (2:0). Бикфалви 77 (2:1). Нехайчик 90 (3:1).

Состав

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Георгиев (Воробьёв, 87), Ефремов (Коронов, 70), Нехайчик, Померко, Делькин

Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Тишкин, Дьяков, Попов (Дудиев, 62), Комбаров, Дроппа (Погребняк, 83), Бикфалви, Касьян, Пугин

Незабитые пенальти

Дьяков (Томь), 26

Предупреждения:

Померко, 76 - Враньеш, 41; Солосин, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция

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