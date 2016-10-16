Красноярский «Енисей» одержал первую победу в розыгрыше мужской суперлиги.

«Енисей» стал, пожалуй, главным неудачником первых туров чемпионата России, проиграв на тай-брейке три стартовых матча. Однако в четвертом туре красноярцы сумели победить, одолев на выезде «Газпром-Югру» - 3:1. Самым результативным в составе команды стал Филипп Воронков - 22 очка. Турнирную таблицу возглавляет казанский «Зенит», который еще в среду с тем же счетом одолел «Белогорье».

СТАТИСТИКА

Мужчины. Суперлига. 4-й тур

Локомотив (Новосибирск) – Нова (Новокуйбышевск) – 3:1 (25:16, 25:23, 19:25, 25:19)

Кузбасс (Кемерово) Факел (Новый Уренгой) – 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 27:25)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) – Динамо (Краснодар) – 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:17)

Нефтяник (Оренбург) – Урал (Уфа) – 1:3 (22:25, 25:23, 22:25, 12:25)

Газпром-Югра (Сургут) – Енисей (Красноярск) – 1:3 (27:29, 18:25, 25:23, 23:25)

Матч Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Динамо (Москва) пройдет завтра.

Положение лидеров: 1. Зенит – 12 очков. 2. Локомотив – 11. 3. Кузбасс – 9.

Женщины. Суперлига. 2-й тур

Метар (Челябинск) – Динамо (Краснодар) – 0:3 (18:25, 21:25, 18:25)

Енисей (Красноярск) – Заречье-Одинцово (Московская область) – 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:14)

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Протон (Саратовская область) – 0:3 (21:25, 23:25, 24:26)

Ленинградка (Санкт-Петербург ) – Динамо-Казань – 1:3 (17:25, 20:25, 25:20, 12:25)

Матч Динамо (Москва) – Уралочка-НТМК (Свердловская область) состоится завтрая.

Положение лидеров: 1.Динам Кр – 6 (2 игры). 2. Динамо Каз – 6 (2). 3. Динамо М – 3 (1). 4. Уралочка – 3 (1).



