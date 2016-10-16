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Ковальчук обошел Мозякина и стал лучшим бомбардиром КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук набрал в матче с «Витязем» 3 (2+1) очка и обошел магнитогорца Сергея Мозякина в рейтинге самых результативных игроков сезона.

В воскресном матче Ковальчук открыл счет уже на 11 секунде встречи. И он же поставил в нем победную точку на 44-й минуте. Окончательный счет 5:1 в пользу СКА.

Кроме того, Илья поучаствовал в результативной комбинации, закончившейся голом Сергея Плотникова.

Таким образом, сейчас на счету у питерского форварда 29 (13+16) очков в 22 матчах. И он возлавляет список лучших бомбардиров КХЛ, опередив на один балл Сергея Мозякина. У капитана «Магнитки» 28 (15+13) очков. Правда, он и провел пока на один матч меньше, чем Ковальчук.


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