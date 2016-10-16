Президент «Оренбурга» Столыпин: Мы прошли адаптацию в премьер-лиге

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями после матча с «Томью» в чемпионате России (3:1). Также он сказал, что команда уже адаптировалась к премьер-лиге.

«Дело не в том, что «долго», а в том, что мы были уверены, что эти победы придут. Я всегда говорил, что верю в команду и верю в тренера. Сколько у меня не выпытывали: «А может пора»… Нет, не пора! Все идет правильно. Нужно было время на адаптацию. Я думаю, что адаптацию мы уже прошли. По крайней мере, видно, что команда становится взрослее, соответствует уровню премьер-лиги», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.

«Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.