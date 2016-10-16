Президент «Оренбурга» Столыпин: Мы прошли адаптацию в премьер-лиге
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями после матча с «Томью» в чемпионате России (3:1). Также он сказал, что команда уже адаптировалась к премьер-лиге.
«Дело не в том, что «долго»,
а в том, что мы были уверены, что эти победы придут. Я всегда говорил, что верю
в команду и верю в тренера. Сколько у меня не выпытывали: «А может пора»… Нет,
не пора! Все идет правильно. Нужно было время на адаптацию. Я думаю, что
адаптацию мы уже прошли. По крайней мере, видно, что команда становится
взрослее, соответствует уровню премьер-лиги», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
В
составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й,
42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл
Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.
«Оренбург»
набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью
очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде
сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Нехайчик 12 (1:0). Нехайчик 42 (2:0). Бикфалви 77 (2:1). Нехайчик 90 (3:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Георгиев (Воробьёв, 87), Ефремов (Коронов, 70), Нехайчик, Померко, Делькин
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Тишкин, Дьяков, Попов (Дудиев, 62), Комбаров, Дроппа (Погребняк, 83), Бикфалви, Касьян, Пугин
Незабитые пенальти
Дьяков (Томь), 26
Предупреждения:
Померко, 76 - Враньеш, 41; Солосин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция