Янн МВила: Я пропустил все сборы «Рубина» и поначалу было очень непросто
Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:0).
- Матч против «Крыльев Советов» получился сложным. Соперник доминировал в начале игры, но после нашего гола стало проще. Мы почувствовали уверенность в своих силах и повели игру. Второй тайм мы провели намного лучше и заслуженно победили. Это был мой первый матч с мая, в котором я сыграл все 90 минут. Я пропустил все сборы и поначалу было очень непросто, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов выкладываться на все сто процентов.
После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция