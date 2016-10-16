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Янн МВила: Я пропустил все сборы «Рубина» и поначалу было очень непросто

Александр Семкив
Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:0).


- Матч против «Крыльев Советов» получился сложным. Соперник доминировал в начале игры, но после нашего гола стало проще. Мы почувствовали уверенность в своих силах и повели игру. Второй тайм мы провели намного лучше и заслуженно победили. Это был мой первый матч с мая, в котором я сыграл все 90 минут. Я пропустил все сборы и поначалу было очень непросто, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов выкладываться на все сто процентов.

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком». 

Матч

Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)

Голы

Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)

Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко

Предупреждения:

Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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