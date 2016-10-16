Янн МВила: Я пропустил все сборы «Рубина» и поначалу было очень непросто

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:0).





- Матч против «Крыльев Советов» получился сложным. Соперник доминировал в начале игры, но после нашего гола стало проще. Мы почувствовали уверенность в своих силах и повели игру. Второй тайм мы провели намного лучше и заслуженно победили. Это был мой первый матч с мая, в котором я сыграл все 90 минут. Я пропустил все сборы и поначалу было очень непросто, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов выкладываться на все сто процентов.

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком».

