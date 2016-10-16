Мориц Бауэр: На следующей неделе команде нужно много поработать, чтобы продолжить победный путь

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал победу над самарскими «Крыльями» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.

— Эта победа очень важна для всей команды. Было важно сыграть на ноль. И здорово, что мы начали сезон на «Казань Арене» с трех очков. Конечно, у нас не было в планах перед игрой побеждать с крупным счетом. Наш соперник имел достаточно много моментов, но мы должны сказать спасибо Рыжикову за то, что он выручал нас. Да, результат получился в итоге очень хорошим, но нам еще нужно работать над некоторыми моментами. Так что на следующей неделе команде нужно много поработать, чтобы продолжить победный путь.

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком».