«Саутгемптон» обыграл «Бернли»
Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Саутгемптона».
В составе «святых» дубль сделал Чарли Остин, один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Натана Редмонда. У «Бернли» отличился Сэм Воукс, который реализовал 11-метровый.
«Саутгемптон» набрал 12 очков и занимает восьмое место в чемпионате Англии. У «Бернли» семь очков и 14-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
Матч
Саутгемптон - Бёрнли - 3:1 (0:0)
Голы
Остин 52 (1:0). Рэдмонд 60 (2:0). Остин 67 (3:0 - пен.). Воукс 72 (3:1 - пен.).
Состав
Саутгемптон: Форстер, ван Дейк, Таргетт (S. McQueen, 14), Фонте, Мартина, Ромеу, Класи, Рэдмонд (Уорд-Проуз, 88), Дэвис, Тадич, Остин (Родригес, 71)
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Дефур (О'Нил, 41), Марни, Бойд (Бэмфорд, 81), Хендрик, Гудмундссон (Кайтли, 70), Воукс
Предупреждения:
Тадич, 49 - Дефур, 30; Марни, 68
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
16 октября 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция