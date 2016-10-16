«Саутгемптон» обыграл «Бернли»

Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Саутгемптона».

В составе «святых» дубль сделал Чарли Остин, один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Натана Редмонда. У «Бернли» отличился Сэм Воукс, который реализовал 11-метровый.

«Саутгемптон» набрал 12 очков и занимает восьмое место в чемпионате Англии. У «Бернли» семь очков и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур