«Кубань» вышла в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
«Кубань» одержала
вторую победу над «Споно Иглс» из Швейцарии (38:28) во втором квалификационном
раунде Кубка ЕГФ.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала правая полусредняя Юлия Гаряева, забившая семь голов.
Напомним, накануне «Кубань» была сильнее швейцарской команды со счетом 35:23.
Оба матча по договоренности между соперниками прошли в Краснодаре.
Краснодар
Кубок ЕГФ
Женщины
2-й квалификационный
раунд
2-й матч
«Кубань» (Россия) – «Споно
Иглс» (Швейцария) – 38:28 (19:11)
«Кубань»: Гаряева (7), Даньшина (5), Закарьян (5), Свитанько (4), В. Жилинскайте (4), Дьяченко (3), Горшенина (3), Лисцевич (2), Ускова (2), Я. Жилинскайте (2), Судакова (1), Дивак, Гончарова, Калинина, Королева, Самарская.
Первый матч – 35:23.
Напомним, в Кубке ЕГФ также выступают «Лада» и «Динамо-Синара».