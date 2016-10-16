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«Сент-Этьен» и «Дижон» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Дижоном» завершился винчью. Итоговый счет матча – 1:1

Первый мяч на 22-й минуте забил Пьерр Лис-Милу. В концовке с пенальти счет сравнял Нолан Ру. «Дижон» набрал девять очков и занимает 17-е место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 13 очков, «зеленые» занимают девятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

Матч

Сент-Этьен - Дижон - 1:1 (0:1)

Голы

Лис-Мелу 22 (0:1). Руа 90 (1:1 - пен.).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге, Перрен, Теофил-Катерин, Верето, Пайо (Норден, 81), Клеман (Руа, 61), Тофт-Содерлунд, Таннане, Монне-Паке (Севе, 75), Малькуи

Дижон: Рейне, Шафик, Ланг, Бернар, Варро, Бальмон (Амальфитано, 46), Саммаритано (Бельмонт, 88), Лис-Мелу (Жулио Тавареш, 70), Абед, Гастьен, Дьони

Предупреждения:

Теофил-Катерин, 82 - Бернар, 79; Жулио Тавареш, 80; Рейне, 90

Удаления:

нет - Варро, 90

Судья:

Карим Абед (Франция)

Место и дата

16 октября 18:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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