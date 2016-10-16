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Фотис Кацикарис: Уступить команде, которую должны были обыгрывать, – это худший способ начать сезон

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Фотис Кацикарис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (66:68).

«Это худший способ начать сезон – уступить дома команде, которую мы должны были обыгрывать. Да, нам нужно время, чтобы появилась сыгранность, но нам нужны и победы. Знал, что мы не будем готовы на сто процентов, и у нас, естественно, много компонентов, над которыми нужно работать.

Но самое главное – играть в защите так хорошо, как только можем, и уверенно действовать в нападении. Мы начали сегодня, словно играя в пинг-понг. Набирали по одному очку – это не то, чего хотелось. Для нас очень важны психологические моменты, потому что по ходу матча было несколько эпизодов, когда мы могли просто уйти в отрыв и закончить эту встречу, но, к сожалению, этого не сделали», – приводит слова Кацикариса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что для «Локомотива-Кубани» этот матч стал первым в сезоне в Единой лиге ВТБ, тогда как «Енисей» уже сыграл с ЦСКА и «Химками».

Матч

Локомотив-Кубань - Енисей - 66:68

Место и дата

16 октября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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