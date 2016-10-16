Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.

«Если говорить по игре, то я не скажу, что «Зенит» был сегодня сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй тайм – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве: в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре могу сказать, что «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли, откровенно говоря, из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта», - цитирует Шоха «Р-Спорт».

Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы.

После десяти туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с девятью очками – на 11-м месте.