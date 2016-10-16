Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»
Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.
«Если говорить по игре, то
я не скажу, что «Зенит» был сегодня сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно.
Первый тайм был за «Зенитом», а второй тайм – за «Уралом». Надо понимать, что
есть разница в исполнительском мастерстве: в «Зените» для чемпионата России
собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре могу сказать, что «Урал»
выглядел достойно во всех отношениях. Могли, откровенно говоря, из этой
ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта», - цитирует Шоха «Р-Спорт».
Голами отметились Олег Шатов и Артур
Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он
выступал с 2007 по 2011 год.
Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге
против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда
Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги
Европы.
После десяти туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с девятью очками – на 11-м месте.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция