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Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.

«Если говорить по игре, то я не скажу, что «Зенит» был сегодня сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй тайм – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве: в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре могу сказать, что «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли, откровенно говоря, из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта», - цитирует Шоха «Р-Спорт».

Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. 

После десяти туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с девятью очками – на 11-м месте.

Матч

Урал - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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