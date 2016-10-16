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Олег Окулов: «Енисей» разобрался с опытными игроками «Локомотива-Кубани»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (68:66).

«Нам удалось навязать «Локомотиву» ту игру, которую мы планировали. Прежде всего, мы разобрались с опытными игроками, такими как Вуюкас или Брокхофф. Нам также удалось выдержать нашу линию защиты на протяжении всей встречи. Не могла быть такая игра без ошибок. «Локо» играет впервые на своей площадке, волнуется.

Мы, по большому счету, уже начали сезон, но также ошибались достаточно много. Что-то получалось, что-то нет. Это обычный процесс в начале сезона для одной и другой команды. Для нас было психологически важно не войти в яму после поражений. Хотя мы изначально понимали, что соперники у нас сложные. Ребята старательно защищались, и я думаю, что это решило исход встречи», – приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, до матча с «Локомотивом-Кубанью» «Енисей» проиграл ЦСКА (84:97) и УНИКСУ (56:100).

Матч

Локомотив-Кубань - Енисей - 66:68

Место и дата

16 октября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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