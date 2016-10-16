«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение в матче с «РБ Лейпциг»
Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпциг» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лейпцига».
Единственный мяч забил Эмиль Форсберг, который до этого на 18-й минуте не реализовал пенальти. «РБ Лейпциг» набрал 15 очков и вышел на третье место в чемпионате Германии. У «Вольфсбурга» шесть очков и 14-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
Матч
Вольфсбург - РБ Лейпциг - 0:1 (0:0)
Голы
Форсберг 70 (0:1).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, Брума, Родригес, Виейринья (Брекало, 63), Треш, Кнохе, Арнольд, Зегуйн (Энрике, 60), Луис Густаво (Майораль, 77), Дракслер, Гомес
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Орбан, Халстенберг, Ильзанкер, Демме, Бернардо, Вернер, Поульсен (Бурк, 80), Забитцер (Кайзер, 15), Форсберг (Кейта, 87)
Незабитые пенальти
Форсберг (РБ Лейпциг), 17
Предупреждения:
Кастельс, 17; Арнольд, 90 - Халстенберг, 69
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
16 октября 18:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция