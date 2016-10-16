Михаил Анисин: Некоторым корреспондентам я отрубил бы пальцы
Форвард новокузнецкого «Металлурга» Михаил Анисин прокомментировал информацию о том, что он был отстранен за нарушение дисциплины. Он сказал, что это не соответствует действительности.
«11 октября в Сочи я приехал утром первым на раскатку, был готов
к тренировке. Совершенно трезвый, адекватный. И тут было объявлено, что Анисин
и Первышин освобождены от команды. Я собрал вещи и уехал. Всё!
То, что я
где-то гулял, — это полный бред, придуманный не знаю кем и для чего. Я
тренируюсь в команде, я работаю. Мне глубоко неинтересно мнение прессы.
Некоторым корреспондентам я вообще отрубил бы пальцы, была бы моя воля. Но есть
законы в нашей стране, которые не позволяют это сделать. К таким новостям про
себя я уже привык и спокойно на это реагирую.
Сейчас я в Новокузнецке,
это наши личные разборки. Выходить за какие-либо рамки не считаю нужным. Я ни с
кем не ругался», - цитирует Анисина Life.ru.
Ранее этот же сайт опубликовал информацию о том, что Анисин и его партнер по команде Андрей Первышин отстранены за нарушение дисциплины. Оба хоккеиста не попали в заявку на матч со «Спартаком», но затем Первышин сыграл в следующем матче с «Торпедо» (1:6).