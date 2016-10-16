«Краснодар» не смог победить «Арсенал» в РФПЛ

«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче десятого тура премьер-лиги в Туле.

Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством нового главного тренера Сергея Кирьякова, который сменил Сергея Павлова.

«Краснодар» набрал 16 очков и догнал «Ростов», оставшись при этом на шестом месте.

У «Арсенала» после этого матча стало восемь очков, что позволило сравняться с «Томью».

В 11-м туре 23 октября «Краснодар» примет «Амкар», а «Арсенал» на два дня раньше сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.

РФПЛ

10-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча