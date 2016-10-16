«Краснодар» не смог победить «Арсенал» в РФПЛ
«Арсенал» и «Краснодар»
сыграли вничью (0:0) в матче десятого тура премьер-лиги в Туле.
Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством нового главного тренера Сергея Кирьякова, который сменил Сергея Павлова.
«Краснодар» набрал 16 очков и догнал «Ростов», оставшись при этом на шестом месте.
У «Арсенала» после этого матча стало восемь очков, что позволило сравняться с «Томью».
В 11-м туре 23 октября «Краснодар» примет «Амкар», а «Арсенал» на два дня раньше сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.
РФПЛ
10-й тур
Матч
Состав
Арсенал: Левашов, Тесак, Хагуш, Беляев, Вергара, Горбатюк, Форбс, Стеклов, Берхамов (Горбатенко, 46), Мухаметшин (Аппаев, 72), Бурмистров
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Газинский, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 72), Жоаозиньо (Измайлов, 46), Каборе, Быстров, Петров, Подберёзкин (Лаборде, 66), Ари
Предупреждения:
Стеклов, 71 - Мартынович, 81
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 октября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча