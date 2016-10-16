Николай Левников: На матчи «Зенита» с немосковскими командами назначаются арбитры из Москвы, здесь нет нарушения
Председатель
судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного
тренера «Зенита» после матча десятого тура чемпионата России против «Урала»
(2:0) о том, что матчи его команды все время обслуживают московские арбитры.
Левников считает, что в этом нет нарушения.
«На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры. На матч «Зенита» с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю «Зенит» всегда судили московские арбитры.
Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба», - цитирует Левникова ТАСС.
«Мне непонятно, почему шестую игру в чемпионате у нас судят московские судьи. Это было и в украинском чемпионате, где наши матчи судили киевские судьи. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока по ногам, вчера Кудряшова удалили, хотя он даже не видел соперника. У судей должно быть одно направление, и принимать решение они должны в зависимости от того, как они увидели эпизод. Хотелось бы еще раз похвалить соперника, они действовали сегодня во втором тайме лучше, чем все наши предыдущие соперники», - сказал ранее Луческу.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция