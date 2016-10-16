Николай Левников: На матчи «Зенита» с немосковскими командами назначаются арбитры из Москвы, здесь нет нарушения

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» после матча десятого тура чемпионата России против «Урала» (2:0) о том, что матчи его команды все время обслуживают московские арбитры. Левников считает, что в этом нет нарушения.



«На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры. На матч «Зенита» с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю «Зенит» всегда судили московские арбитры.

Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба», - цитирует Левникова ТАСС.

«Мне непонятно, почему шестую игру в чемпионате у нас судят московские судьи. Это было и в украинском чемпионате, где наши матчи судили киевские судьи. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока по ногам, вчера Кудряшова удалили, хотя он даже не видел соперника. У судей должно быть одно направление, и принимать решение они должны в зависимости от того, как они увидели эпизод. Хотелось бы еще раз похвалить соперника, они действовали сегодня во втором тайме лучше, чем все наши предыдущие соперники», - сказал ранее Луческу.