Хавьер Дзанетти: Икарди будет наказан, потому что фанаты – самое главное

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что клуб предпримет меры дисциплинарного характера в отношении форварда Мауро Икарди после выхода его автобиографии.

«Будут ли какие-то действия со стороны клуба? К сожалению, да. Фанаты – это самое главное, что есть у клуба. Они всегда вместе с нами, и мы все должны уважать их мнение.

Мы не можем принять такое поведение человека, работающего в клубе. После матча с «Кальяри» мы обсудим ситуацию и посмотрим, что будет дальше.

Будет ли Икарди лишен капитанской повязки? Мы поговорим об этом позже. Нынешняя ситуация касается не только Икарди, но и всех, кто является частью клуба. Поведение всех сотрудников должно соответствовать истории клуба», – приводит Football Italia слова Дзанетти.

Отметим, что болельщики «Интера» считают, что в своей автобиографии Икарди переврал несколько историй, чтобы выставить себя в лучшем свете по сравнению с ними.

Добавим, что в матче с «Кальяри» (1:2) Икарди не забил пенальти.