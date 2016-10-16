Хавьер Дзанетти: Икарди будет наказан, потому что фанаты – самое главное
Вице-президент «Интера»
Хавьер Дзанетти заявил, что клуб предпримет меры дисциплинарного характера в
отношении форварда Мауро Икарди после выхода его автобиографии.
«Будут ли какие-то действия со стороны клуба? К сожалению, да. Фанаты – это самое главное, что есть у клуба. Они всегда вместе с нами, и мы все должны уважать их мнение.
Мы не можем принять такое поведение человека, работающего в клубе. После матча с «Кальяри» мы обсудим ситуацию и посмотрим, что будет дальше.
Будет ли Икарди лишен капитанской повязки? Мы поговорим об этом позже. Нынешняя ситуация касается не только Икарди, но и всех, кто является частью клуба. Поведение всех сотрудников должно соответствовать истории клуба», – приводит Football Italia слова Дзанетти.
Отметим, что болельщики «Интера» считают, что в своей автобиографии Икарди переврал несколько историй, чтобы выставить себя в лучшем свете по сравнению с ними.
Добавим, что в матче с «Кальяри» (1:2) Икарди не забил пенальти.
Матч
Голы
Мариу 55 (1:0). Мельчиорри 71 (1:1). Ханданович 85 (1:2 - автогол).
Состав
Интер: Ханданович, Ансалди (Йоветич, 80), Миранда, Мурильо, Сантон, Медель, Банега (Ньюкури, 60), Кандрева (Эдер, 74), Мариу, Перишич, Икарди
Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Мурру, Тахцидис, Падоин, Ди Дженнаро (Барелла, 77), Мунари (Исла, 69), Сау (Боррьелло, 60), Мельчиорри
Незабитые пенальти
Икарди (Интер), 26
Предупреждения:
Мариу, 27 - Алвеш, 25; Сау, 42; Мунари, 61; Тахцидис, 78; Барелла, 86
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция