Дмитрий Ефремов: После победы над «Томью» появилось облегчение

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча против «Томи» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Какое-то облегчение после этого матча появилось: мы забили три гола, выиграли. Мы в этом матче играли хорошо и, думаю, заслуженно победили. Главное, что в этом туре выиграли, сейчас будем играть дальше. Сейчас у нас впереди «Зенит», будем настраиваться на них.

Павла (Нехайчика) мы поздравили, он назабивал своей бывшей команде. Молодец! Можно сказать, что он нам принес победу», - цитирует Ефремова «Р-Спорт».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.

«Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».