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Дмитрий Ефремов: После победы над «Томью» появилось облегчение

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча против «Томи» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Какое-то облегчение после этого матча появилось: мы забили три гола, выиграли. Мы в этом матче играли хорошо и, думаю, заслуженно победили. Главное, что в этом туре выиграли, сейчас будем играть дальше. Сейчас у нас впереди «Зенит», будем настраиваться на них.

Павла (Нехайчика) мы поздравили, он назабивал своей бывшей команде. Молодец! Можно сказать, что он нам принес победу», - цитирует Ефремова «Р-Спорт».

В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.

«Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».

Матч

Оренбург - Томь - 3:1 (2:0)

Голы

Нехайчик 12 (1:0). Нехайчик 42 (2:0). Бикфалви 77 (2:1). Нехайчик 90 (3:1).

Состав

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Георгиев (Воробьёв, 87), Ефремов (Коронов, 70), Нехайчик, Померко, Делькин

Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Тишкин, Дьяков, Попов (Дудиев, 62), Комбаров, Дроппа (Погребняк, 83), Бикфалви, Касьян, Пугин

Незабитые пенальти

Дьяков (Томь), 26

Предупреждения:

Померко, 76 - Враньеш, 41; Солосин, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция

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