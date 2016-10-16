Дмитрий Ефремов: После победы над «Томью» появилось облегчение
Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после
матча против «Томи» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:1.
«Какое-то облегчение после этого матча появилось: мы забили три гола, выиграли. Мы в этом матче играли хорошо и, думаю, заслуженно победили. Главное, что в этом туре выиграли, сейчас будем играть дальше. Сейчас у нас впереди «Зенит», будем настраиваться на них.
Павла (Нехайчика) мы поздравили, он назабивал своей бывшей команде. Молодец! Можно сказать, что он нам принес победу», - цитирует Ефремова «Р-Спорт».
В составе победителей все три мяча забил Павел Нехайчик. Он отличился на 12-й, 42-й и 90-й минутах. На 77-й минуте один мяч точным ударом со штрафного отыграл Эрик Бикфалви. Отметим, что у томичей пенальти не реализовал Виталий Дьяков.
«Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате России. «Томь» с восемью очками находится на одну позицию выше. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Томь» примет «Анжи».
Матч
Голы
Нехайчик 12 (1:0). Нехайчик 42 (2:0). Бикфалви 77 (2:1). Нехайчик 90 (3:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Георгиев (Воробьёв, 87), Ефремов (Коронов, 70), Нехайчик, Померко, Делькин
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Тишкин, Дьяков, Попов (Дудиев, 62), Комбаров, Дроппа (Погребняк, 83), Бикфалви, Касьян, Пугин
Незабитые пенальти
Дьяков (Томь), 26
Предупреждения:
Померко, 76 - Враньеш, 41; Солосин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция