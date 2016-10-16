«Валенсия» на выезде обыграла «Спортинг»
Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Валенсией»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».
В составе победителей дубль сделал Марио Суарес. У «Спортинга» отличился Карлос Кастро. «Валенсия» набрала девять очков и занимает 14-е место. У «Спортинга» семь очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Спортинг - Валенсия - 1:2 (1:1)
Голы
Суарес 7 (0:1). Кастро 41 (1:1). Суарес 65 (1:2).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Лильо, Аморебьета, Мере, Кастро, Альварес, Гомес (Бургуи, 71), Чоп (Вигуэра, 64), Родригес (Афиф, 79), Аит-Атман, Лопес
Валенсия: Алвес, Сантос, Гарай, Канселу, Монтойя, Суарес, Парехо, Гайя, Перес, Мина (Баккали, 65), Родриго (Медран, 90)
Предупреждения:
Аит-Атман, 23; Чоп, 45; Мере, 65; Бургуи, 76; Аморебьета, 90 - Баккали, 80
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
16 октября 19:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция