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«Валенсия» на выезде обыграла «Спортинг»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Валенсией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».

В составе победителей дубль сделал Марио Суарес. У «Спортинга» отличился Карлос Кастро. «Валенсия» набрала девять очков и занимает 14-е место. У «Спортинга» семь очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

8-й тур 

Матч

Спортинг - Валенсия - 1:2 (1:1)

Голы

Суарес 7 (0:1). Кастро 41 (1:1). Суарес 65 (1:2).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Лильо, Аморебьета, Мере, Кастро, Альварес, Гомес (Бургуи, 71), Чоп (Вигуэра, 64), Родригес (Афиф, 79), Аит-Атман, Лопес

Валенсия: Алвес, Сантос, Гарай, Канселу, Монтойя, Суарес, Парехо, Гайя, Перес, Мина (Баккали, 65), Родриго (Медран, 90)

Предупреждения:

Аит-Атман, 23; Чоп, 45; Мере, 65; Бургуи, 76; Аморебьета, 90 - Баккали, 80

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

16 октября 19:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

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