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«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в первом матче Лиги чемпионов

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Бухареста» (21:24) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Самой результативной в составе российского клуба стала олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, забившая шесть голов.

Напомним, «Бухарест» является действующим победителем Лиги чемпионов. В ¼ финала румынская команда выбила из борьбы «Ростов-Дон».

Бухарест (Румыния)

Лига чемпионов

Женщины

Групповой этап

Группа C

1-й тур

«Бухарест» (Румыния) – «Ростов-Дон» (Россия) – 24:21 (12:10)

«Ростов-Дон»: Ильина (6), Барбоса (5), Дембеле (4), Бобровникова (2), Родригес (2), Манагарова (1), Вяхирева (1), Борщенко, Черноиваненко, Григель, Лунде, Макеева, Мехдиева, Петрова, Сень, Сливинская.

Во втором туре 22 октября «Ростов-Дон» сыграет дома с «Дьором» (Венгрия).

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