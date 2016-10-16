«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в первом матче Лиги чемпионов
«Ростов-Дон» потерпел
поражение от «Бухареста» (21:24) в матче первого тура группового этапа Лиги
чемпионов.
Самой результативной в составе российского клуба стала олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, забившая шесть голов.
Напомним, «Бухарест» является действующим победителем Лиги чемпионов. В ¼ финала румынская команда выбила из борьбы «Ростов-Дон».
Бухарест (Румыния)
Лига чемпионов
Женщины
Групповой этап
Группа C
1-й тур
«Бухарест» (Румыния) –
«Ростов-Дон» (Россия) – 24:21 (12:10)
«Ростов-Дон»: Ильина (6), Барбоса (5), Дембеле (4), Бобровникова (2), Родригес (2), Манагарова (1), Вяхирева (1), Борщенко, Черноиваненко, Григель, Лунде, Макеева, Мехдиева, Петрова, Сень, Сливинская.
Во втором туре 22 октября «Ростов-Дон» сыграет дома с «Дьором» (Венгрия).