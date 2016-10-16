В США застрелили 15-летнюю дочь Тайсона Гэя

Трагедия произошла в семье известного американского спринтера Тайсона Гэя. Его 15-летняя дочь скончалась от огнестрельного ранения.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел в городе Лексингтон (Кентукки, США). 15-летняя Тринити Гэй была ранена в шею в результате перестрелки людей, которые находились в двух разных машинах. Девочка была госпитализирована, но врачам не удалось спасти.

«Я в шоке. Прошлую неделю на каникулах она была со мной. Это кошмар. Понятия не имею, что произошло», - сказал Тайсон Гэй.